В руководстве "Аякса" считают, что стиль клуба отлично подойдет Промесу

Технический директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал переход из "Севильи" в амстердамский клуб Квинси Промеса, известного по выступлениям за "Спартак".

– Голландец, хороший возраст, в расцвете сил, – цитирует Voetbal International Овермарса. – Родился в Амстердаме, это всегда плюс. Уверены, что он принесет пользу "Аяксу". Хорошо видит поле, динамичен, способен забивать голы. В Голландии он продолжит это делать. Ему придется привыкать к другой роли по сравнению с "Севильей". Но наш стиль игры подойдет ему как нельзя лучше.

Квинси Промес перешел в "Аякс" // Промес обошелся "Аяксу" в 15,7 миллиона евро