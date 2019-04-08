В отношении Слуцкого начато расследование. Ему грозит дисквалификация

Сегодня Королевский футбольный союз Нидерландов начал расследование в отношении главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, вчера давшего интервью каналу Fox и подвергшего жесткой критике арбитра матча "Витесс" – ПСВ (3:3) Сердара Гезюбюйюка.
Подобных заявлений тренеры в Голландии еще не делали. Велика вероятность, что Слуцкого оштрафуют и дисквалифицируют на несколько матчей.
После игры с ПСВ, в которой "Витесс" трижды вел в счете, но в итоге сыграл вничью (3:3), главный тренер арнемцев дал очень эмоциональное интервью.
Oh Leonid, mijn mancrush! En zo verdomde waar. #WegMetDiePuntjesUitDeEredivisiepic.twitter.com/Eb9AXqhgUA– Yordi (@TheFev) 7 апреля 2019 г.
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий также предположил, что, возможно, Гезюбюйюк "не любит толстых и светловолосых".
Полностью монолог тренера читайте здесь. (Александр Бобров)
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