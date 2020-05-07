В голландской федерации отреагировали на заявление о матчах при пустых трибунах до появления вакцины от COVID-19

Федерация футбола Голландии сделала заявление в связи с высказыванием министра здравоохранения страны Хуго де Йонге. Ранее он сказал, что в стране не будут проводиться массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи, пока не появится вакцина от коронавируса. Политик предположил, что на это может уйти больше года.

«Мы были бы в ужасе, если бы футбол на такой длительный срок остался без зрителей, — цитирует заявление федерации NOS. — Это лишит зрелища миллионы болельщиков. Кроме того, это будет очень серьезным финансовым ударом для футбольной индустрии. Мы также ведем переговоры с правительством именно потому, что голландские клубы уровнем выше среднего зависят от доходов от посещения зрителями домашних матчей. Поэтому такое заявление сегодня утром стало полной неожиданностью».

Ранее чемпионат Голландии был досрочно завершен без определения чемпиона.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 884 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 268 793 человека умерли, выздоровели — 1 331 006.

В России, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 177 160 случаев заражения. 1625 человек умерли, выздоровели — 23 803.