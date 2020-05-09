В голландском футболе ждут вердикта суда. Решение федерации отменят?

В пятницу в Утрехте прошли судебные слушания по иску «Камбюра» и «Де Графсхапа» к Королевскому футбольному союзу. Сезон завершен, его итоги утверждены. Но эти голландские клубы пытаются оспорить решение об отмене обмена между лигами. Они считают, что вправе претендовать на повышение в ранге и выступать в высшей лиге.

Адвокат федерации Харро Кнайфф считает, что комитет профессионального футбола — единственный орган, уполномоченный выносить какие-либо решения по итогам соревнований, и суд не вправе занимать место футбольной ассоциации.

Обе стороны в качестве аргумента пытаются использовать результаты голосования клубов, которых в апреле просили выразить мнение по поводу необходимости обмена между лигами. Тогда 16 клубов высказались за то, чтобы его сохранить, девять — против, а еще девять воздержались. То есть большинство не набралось — это позиция федерация. Кроме того, она не хочет увеличивать число участников чемпионата до 20.

Клубы же считают, что 16 голосов достаточно. А если добавить воздержавшихся, получится, что есть 25 несогласных с федерацией. При этом само голосование официально не считается основанием для вынесения вердикта. Ситуация с досрочным завершением сезона вообще никак не прописана в регламентирующих документах.

Ожидается, что суд вынесет вердикт 14 мая. (Александр Бобров)