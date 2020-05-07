В Голландии запрещены спортивные мероприятия до 1 сентября, карантин ослаблен

Премьер-министр Голландии Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер в стране в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает The Guardian, с 11 мая разрешат заниматься гольфом и теннисом в развлекательных целях. Ожнако организованные спортивные мероприятия запрещено проводить до 1 сентября.

Напомним, что чемпионат Голландии по футболу был досрочно завершен без определения чемпиона.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 6 на 7 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 820 617 человек. Умерших — 265 084, выздоровевших — 1 303 055.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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