В Голландии судья случайно забил гол и засчитал его. Видео

Курьезный момент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Голландии между клубами "Харкемасе Бойс" и "Хук".

​В одной из атак гостей мяч попал в арбитра и от него влетел в ворота. Рефери пришлось засчитать гол, так как судья является участником игры. Мяч был записан на футболиста "Хука", который последним коснулся мяча.

Этот момент не помешал "Харкемасе Бойс" одержать победу со счетом 4:2.