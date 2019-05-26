09:52 | Футбол — Голландия

В Голландии судья случайно забил гол и засчитал его. Видео

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Курьезный момент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Голландии между клубами "Харкемасе Бойс" и "Хук".

​В одной из атак гостей мяч попал в арбитра и от него влетел в ворота. Рефери пришлось засчитать гол, так как судья является участником игры. Мяч был записан на футболиста "Хука", который последним коснулся мяча.

Этот момент не помешал "Харкемасе Бойс" одержать победу со счетом 4:2.

 

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