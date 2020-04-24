Королевский футбольный союз Голландии (KNVB) принял решение досрочно завершить текущий розыгрыш эредивизи, сообщает nos.nl. Чемпион первенства не будет определен, а команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире.

Такое решение было принято в связи с невозможностью завершить чемпионат Голландии из-за пандемии коронавируса.

Планируется, что «Аякс» и АЗ сыграют в предварительном раунде Лиги чемпионов, а «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II» стартуют в Лиге Европы. «Фейеноорд» получит право выступить в еврокубках как финалист Кубка страны, признанный его победителем как команда, которая должна была сыграть в финале в гостях.

Ранее ремьер-министр Голландии Марк Рютте на пресс-конференции объявил, что профессионального футбола в стране не будет до 1 сентября. Матчи не станут проводить ни со зрителями, ни без них.