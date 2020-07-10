В Голландии не запретят петь на футболе

Протокол безопасности на футболе в условиях пандемии в Голландии не включает в себя запрет на пение, сообщает AD. Его опубликовал Королевский союз футбола страны (KNVB). Документ содержит список ограничений, связанных с посещением футбольных стадионов во время пандемии коронавируса.

Среди ограничений, например, есть необходимость соблюдать социальную дистанцию: четыре-пять мест друг от друга на трибунах. Исключением являются болельщики до 18 лет и группы людей, проживающих вместе, — они могут не соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

В итоге, посещаемость арен пока не сможет превышать 35 процентов. Каждый болельщик будет зарегистрирован, интервалы при проходе на трибуны увеличат. Первое время посещать матчи позволят только болельщикам команды-хозяина.

Напомним, что в конце июня объявили, что во время первой фазы открытия стадионов фанатам не разрешат скандировать и петь. Отмечается, что больше ясности по этому вопросу будет к началу сезона.