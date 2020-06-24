В Голландии болельщиков пустят на стадионы уже в июле, но запретят петь

Болельщики смогут посещать стадионы в Голландии уже с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рутте. При этом он отметил, что фанатам нужно будет соблюдать строгие правила, в частности, им запретят петь.

— Если на стадионах будут петь, то их снова закроют, — цитирует VL Рутте. — Если кричать или громко петь, шансы распространения вируса вырастут. Звучит ужасно, но исследования показывают, что так вирус быстрее распространяется.

Чемпионат Голландии-2019/20 был завершен досрочно, без определения чемпиона. Новый сезон планируется начать в сентябре. Ориентировочно первая половина чемпионата-2020/21 пройдет с 12 сентября по 23 декабря, а возобновится сезон 9 января.