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В «Фейеноорде» зафиксирован новый случай коронавируса

09:53
Тестирование на коронавирус. Фото ФК "Фейеноорд".
Тестирование на коронавирус. Фото ФК "Фейеноорд".
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Второй игрок «Фейеноорда» заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Личность игрока не раскрывается, но указано, что он играл в товарищеском матче с роттердамской «Спартой». Он ранее сдавал анализ в пятницу, его результат был отрицательным. «Фейеноорд» проинформировал соперников о положительном анализе игрока.

Ранее положительный анализ сдал другой футболист «Фейеноорда». Он находится на карантине с прошлой пятницы.

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