В чемпионате Голландии на поле выбежала курица. Игроки ее ловили - стадион был в восторге

В воскресенье, 4 августа, на 2-й минуте матча 1-го тура чемпионата Голландии "Хераклес" - "Херенвен" (0:4) на поле выбежала белая курица. Об этом сообщает Youtube-канал Fox Sports.

Смешной инцидент попал в эфир трансляции. Газон был успыпан куриными яйцами. Главный судья матча остановил встречу. Спустя несколько минут сотрудник стадиона поймал курицу, а затем убрал яйца с арены.

Отмечается, что фанаты "Хераклеса" таким образом решили выразить несогласие со сменой названия домашнего стадиона клуба. Стадион "Полман" получит название клининговой компании, которая выступает в качестве спонсора команды.

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