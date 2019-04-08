В чемпионате Голландии будут играть мячом с сюжетами Рембрандта

В Рейксмузее был представлен мяч чемпионата Голландии на следующий сезон.
2019-й год в стране приурочен к 350-летней годовщине смерти Рембрандта. В его честь на новом мяче изображены фрагменты полотен великого художника и его портрет. Мяч выполнен в бело-синей расцветке классического дизайна компании Derbystar. Фрагменты семи полотен Рембрандта расположились между звездами.
– Рембрандт был настоящим художником, творцом, как и лучшие игроки. Креативность является неотъемлимой частью любого, кто хочет запомниться, как на поле, так и на холсте, – сказал директор музея Тако Диббитс.
De nieuwe Derbystar Eredivisie voetbal is gepresenteerd! Een ode aan Rembrandt van Rijn vanwege ‘Het Jaar van Rembrandt’.https://t.co/j5BXFHLETX pic.twitter.com/zbean5k2HU– EM Sporting (@EMSporting) 8 апреля 2019 г.