В чемпионате Голландии будут играть мячом с сюжетами Рембрандта

В Рейксмузее был представлен мяч чемпионата Голландии на следующий сезон.

2019-й год в стране приурочен к 350-летней годовщине смерти Рембрандта. В его честь на новом мяче изображены фрагменты полотен великого художника и его портрет. Мяч выполнен в бело-синей расцветке классического дизайна компании Derbystar. Фрагменты семи полотен Рембрандта расположились между звездами.

– Рембрандт был настоящим художником, творцом, как и лучшие игроки. Креативность является неотъемлимой частью любого, кто хочет запомниться, как на поле, так и на холсте, – сказал директор музея Тако Диббитс.