В «Аяксе» сообщили, что продление контракта с Онаной маловероятно

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что клуб не планирует продлевать контракт с вратарем Андре Онаной.

«Будем честны, мы пытались продлить контракт с Андре долгое время, но ничего не получилось. Потом мы дали ему возможность уйти из команды, попытались продать его, но снова ничего не вышло. Тем не менее, мы должны продолжать работать как единое целое. Пока я не вижу возможности продления контракта с Андре. Продадим ли мы его зимой? Возможно, но нам хотелось бы получить достойное предложение. Если такое предложение не поступит, Андре уйдет из клуба следующим летом бесплатно», — приводит NU.nl слова Овермарса.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года. Портал Tranfsermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 30 миллионов евро.