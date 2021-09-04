В «Аяксе» сообщили, что продление контракта с Онаной маловероятно
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что клуб не планирует продлевать контракт с вратарем Андре Онаной.
«Будем честны, мы пытались продлить контракт с Андре долгое время, но ничего не получилось. Потом мы дали ему возможность уйти из команды, попытались продать его, но снова ничего не вышло. Тем не менее, мы должны продолжать работать как единое целое. Пока я не вижу возможности продления контракта с Андре. Продадим ли мы его зимой? Возможно, но нам хотелось бы получить достойное предложение. Если такое предложение не поступит, Андре уйдет из клуба следующим летом бесплатно», — приводит NU.nl слова Овермарса.
Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года. Портал Tranfsermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.nu.nl/voetbal/6155087/overmars-lijkt-contractverlenging-onana-bij-ajax-uit-te-sluiten.html
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