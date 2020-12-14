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В «Аяксе» отреагировали на арест Промеса

12:48
Квинси Промес. Фото ФК «Аякс»
Квинси Промес. Фото ФК «Аякс»
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Представитель «Аякса» высказался по поводу ареста форварда команды Квинси Промеса. В воскресенье, 13 декабря, стало известно, что 28-летний голландец задержан за нападение с ножом.

— Обидная новость. Но если тебя обвиняют в чем-то, это не значит, что ты виноват в этом, — цитирует Fox Sports Netherlands представителя клуба. — На данный момент слишком рано, чтобы «Аякс» выступал с заявлением по этому инциденту.

Сообщалось, что Промес напал с ножом на члена семьи. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Футболист известен в России своим выступлением за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год. В сезоне-2017/18 он был признан лучшим бомбардиром РПЛ.

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