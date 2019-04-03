"Утрехт" разгромил "Венло" благодаря дублю Базура

"Утрехт" с разгромным счетом обыграл "Венло" в матче 28-го тура чемпионата Голландии (6:2). Дублем в составе победителей отметился полузащитник Рихедли Базур.

"Утрехт" набрал 46 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. "Венло" с 33 баллами занимает 11-ю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

28-й тур

"Венло" - "Утрехт" - 2:6 (2:1)

Голы: Опоку, 18 (1:0). Базур, 22 (1:1). Йостен, 41 (2:1). Базур, 53 (2:2). Пост, 61 - в свои ворота (2:3). Клайбер, 63 (2:4). ван де Стрек, 69 (2:5). Крамер, 88 (2:6).

"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, Янсен (Линхорст, 68), Деккер, ван Ойен, Пост, Опоку (Сушич, 79), Сентьенс, Млапа, Йостен.

"Утрехт": Йенсен, В.Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, ван де Стрек, ван Оверем (Штридер, 75), Базур, Густафссон (Эмануэлсон, 81), Баэбек (Крамер, 75), Керк.

Судья: Диперинк.

3 апреля. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".

Все о чемпионате Голландии - здесь