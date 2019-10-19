«Утрехт» переиграл ПСВ. Команда из Эйндховена заканчивала матч вдевятером
В матче 10-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» победил ПСВ со счетом 3:0. Команда из Эйндховена заканчивала эту встречу вдевятером.
ПСВ остался на втором месте с турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Его догнал «Витесс», который уступает ПСВ по дополнительным показателям.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
10-й тур
«Утрехт» — «ПСВ» — 3:0 (0:0)
Голы: ван де Стрек, 49 (1:0). Махер, 82 (2:0). Клайбер, 90+3 (3:0).
«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел, Клайбер, Хогма, Махер, ван де Стрек, ван Оверем (Трупе, 80), Густафссон, Рамселар (Эмануэлсон, 75), Керк.
«ПСВ»: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс, Росарио (Гутьеррес, 86), Садилек, Ихаттарен (Митроглу, 78), Бергвайн, Доан (Гакпо, 72), Мален.
Предупреждение: Дюмфрис, 70.
Удаления: Фиргефер, 68. Хендрикс, 74.
Судья: Маккели (Голландия).
19 октября. Утрехт. Стадион «Галгенвард».
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