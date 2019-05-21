"Утрехт" обыграл "Хераклес" и вышел в финал плей-офф за право выступать в Лиге Европы

"Утрехт" обыграл "Хераклес" (3:0) в ответном матче полуфинала плей-офф за право представлять Голландию в Лиге Европы. В первом матче "Утрехт" также победил со счетом 2:0 и по сумме двух игр пробился в финал.

В составе победителей отличились Симон Густафссон (с пенальти) и Жан-Кристоф Баэбек (дважды). В финале "Утрехт" сыграет с победителем пары "Гронинген" - "Витесс". В домашнем матче "Гронинген" победил со счетом 2:1. Ответная игра состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Плей-офф за место в Лиге Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Утрехт" - "Хераклес" - 3:0 (0:0)

Голы: Густафссон, 57 - с пенальти (1:0). Баэбек, 80 (2:0). Баэбек, 90 (3:0).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Бергстрем, Клайбер, Гавори, Базур (Баэбек, 24), Густафссон, Штридер, Буссаид (Гертлер, 46), Дессерс, Керк (ван дер Марел, 75).

"Хераклес": Бласвих, Брекерс (ван дер Ватер, 69), Дросте (ван Хинтум, 29), ван ден Бейс, Чиборра, Кнустер, Меркель (Конингс, 76), Осман, дос Сантос, Кувас, Дальмау.

Предупреждение: Кнустер, 25.

Судья: Линдхаут.

21 мая. Утрехт. Стадион "Галгенвард".

Первый матч – 2:0

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