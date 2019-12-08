«Утрехт» обыграл «Гронинген», «Валвейк» уступил «Херенвену»
«Утрехт» на выезде обыграл «Гронинген» — 1:0. «Валвейк» дома уступил «Херенвену» — 1:3.
«Утрехт» на выезде обыграл «Гронинген» — 1:0. «Валвейк» дома уступил «Херенвену» — 1:3.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
16-й тур
«Гронинген» — «Утрехт» — 0:1 (0:0)
Гол: Рамселар, 81.
«Гронинген»: Падт, Зефейк, Мемишевич, Вармердам, Итакура, Хрустич, Лундквист (Эль Ханкури, 80), Эль-Мессауди (Гудмундссон, 46), Матусива, Асоро, Сирхейс (Бенсхоп, 70).
«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел, Клайбер, Хогма, Махер, ван де Стрек (Баэбек, 78), ван Оверем, Густафссон, Черны (Рамселар, 69), Керк (Трупе, 88).
Предупреждения: Хрустич, 76. Матусива, 89. ван Оверем, 90+3.
Судья: Блом (Голландия).
8 декабря. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».
«РКК Валвейк» — «Херенвен» — 1:3 (0:1)
Голы: Конголо, 27 (0:1). Спирингс, 75 (1:1). Одгор, 83 (1:2). Дрейер, 90+2 (1:3).
«РКК Валвейк»: Вессен, Делькруа, Гари (ван Верт, 87), Мюлдер, Леманс, Спирингс, Ринстра (Тахири, 63), Матсен, Соу (Билате, 46), Венте, Бакари.
«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик, Верман (Брейн, 83), Эджуке (Дрейер, 73), ван Берген, Одгор.
Предупреждение: Ринстра, 42.
Судья: Нагтегал (Голландия).
8 декабря. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».