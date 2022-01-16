«Утрехт» — «Аякс» — 0:3, результат матча чемпионата Нидерландов, 23 декабря 2021 года
«Аякс» победил «Утрехт» и возглавил таблицу чемпионата Нидерландов
«Аякс» одержал победу над «Утрехтом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Галгенвард» в Утрехте.
В составе гостей дубль оформил Брайан Бробби. Еще один мяч забил Антони.
Таким образом, «Аякс» набрал 45 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. «Утрехт» с 29 баллами занимает седьмое место.
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