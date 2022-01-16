«Аякс» одержал победу над «Утрехтом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Галгенвард» в Утрехте.

В составе гостей дубль оформил Брайан Бробби. Еще один мяч забил Антони.

Таким образом, «Аякс» набрал 45 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. «Утрехт» с 29 баллами занимает седьмое место.