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Умер обладатель Кубка УЕФА в составе «Фейеноорда» Кристиан Гьян

22:39
Кристиан Гьян. Фото Twitter
Кристиан Гьян. Фото Twitter
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Скончался бывший защитник «Фейеноорда» и сборной Ганы Кристиан Гьян, сообщает GhanaSoccernet. Причиной смерти стал рак. Ему было 43 года.

Экс-футболист скончался в госпитале в Нидерландах. В составе «Фейеноорда» он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. В финале Кубка УЕФА 8 мая 2002 года против дортмундской «Боруссии» (3:2) он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Также выступал за «Эксельсиор» и финский ТПС. Победитель чемпионата мира U 17 в составе сборной Ганы. Провел 23 матча в составе первой сборной страны.

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Евгений Петров все материалы автора
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