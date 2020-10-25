«У нас рекорд». Самоироничный «Венло» после 13-го гола от «Аякса»
«Венло» самоиронично воспринял разгром от «Аякса» в матче чемпионата Голландии — 0:13. До счета 0:7 пресс-служба клуба вела в Twitter сдержанную текстовую трансляцию, но когда амстердамцы продолжили добивать соперника, «Венло» оставалось только смеяться над собой.
«Что происходит... Дэйли Блинд делает счет 0:8».
«66...»
66. ...#VVVAJA | 0-9 pic.twitter.com/oD7GldyJZ6— VVV-Venlo (@VVVVenlo) October 24, 2020
«74. Пенальти, Хюнтелар».
74. Penalty Huntelaar.#VVVAJA | 0-10 pic.twitter.com/carD4uU5SW— VVV-Venlo (@VVVVenlo) October 24, 2020
«76. Это 0:11»
«79...»
79. ...#VVVAJA | 0-12 pic.twitter.com/3hfd6PDBoC— VVV-Venlo (@VVVVenlo) October 24, 2020
«87. У нас рекорд...»
87. We hebben een record te pakken... #VVVAJA | 0-13 pic.twitter.com/bKuCdWMpwq— VVV-Venlo (@VVVVenlo) October 24, 2020
Поражение «Венло» стало самым крупным в истории чемпионата Голландии. Предыдущий рекорд был установлен также в матче «Аякса». В 1972 году амстердамцы разгромили «Витесс» 12:1.