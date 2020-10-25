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«У нас рекорд». Самоироничный «Венло» после 13-го гола от «Аякса»

17:01
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«Венло» самоиронично воспринял разгром от «Аякса» в матче чемпионата Голландии — 0:13. До счета 0:7 пресс-служба клуба вела в Twitter сдержанную текстовую трансляцию, но когда амстердамцы продолжили добивать соперника, «Венло» оставалось только смеяться над собой.

«Что происходит... Дэйли Блинд делает счет 0:8».

«66...»

«74. Пенальти, Хюнтелар».

«76. Это 0:11»

«79...»

«87. У нас рекорд...»

Поражение «Венло» стало самым крупным в истории чемпионата Голландии. Предыдущий рекорд был установлен также в матче «Аякса». В 1972 году амстердамцы разгромили «Витесс» 12:1.

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