У футболиста ПСВ диагностировали туберкулез в активной стадии

У одного из игроков ПСВ диагностировали активную стадию туберкулеза, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

«У одного из игроков первой команды ПСВ диагностирована активная форма туберкулеза. Футболист чувствует себя хорошо. Хотя вероятность дальнейшего заражения невелика, ситуация находится под пристальным наблюдением.

ПСВ поддерживает игрока в его стремлении к выздоровлению и просит уважать конфиденциальность. Когда появятся новости, мы опубликуем их в своих официальных каналах. В настоящее время клуб не отвечает на другие запросы. Согласно законодательству о защите данных, ПСВ не имеет права раскрывать личность футболиста», — говорится в заявлении.

После 26 туров ПСВ с 58 очками занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего «Аякса» на 6 очков.