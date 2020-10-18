«Твенте» обыграл «Виллем II» и вышел на первое место в чемпионате Голландии
В матче 5-го тура чемпионата Голландии «Твенте» на выезде победил «Виллем II» (3:0). Команда набрала 11 очков и вышла на первое место.
В другом матче игрового дня АЗ сыграл вничью с «Венло» (2:2). «Валвейк» на выезде победил «Хераклес» (1:0).
Чемпионат Голландии
5-й тур
«Хераклес» — «Валвейк» — 0:1 (0:1)
Гол: Бакари, 26
АЗ — «Венло» — 2:2 (2:0)
Голы: Карлссон, 2, Стенгс, 24 — Линтхорст, 86, Якумакис, 88, с пенальти
Удаление: Свенссон, 41 (АЗ)
«Виллем II» — «Твенте» — 0:3 (0:1)
Голы: Данилу, 2, 62, Остерволде, 48
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