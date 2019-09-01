«Твенте» обыграл «Утрехт» и вышел на первое место в чемпионате Голландии

«Твенте» выиграл у «Утрехта» (3:1) в матче пятого тура чемпионата Голландии.

В составе победителей отличились Айтор Канталапьедра, дважды реализовав пенальти, и Харис Вукчич. У гостей забил Адриан Дальмау.

«Твенте» набрал девять очков и на данный момент лидирует в чемпионате. У «Утрехта» семь очков и восьмое место.

Чемпионат Голландии

5-й тур

«Твенте» — «Утрехт» — 3:1 (1:0)

Голы: Канталапьедра, 22 — с пенальти (1:0). Дальмау, 59 (1:1). Вучкич, 68 (2:1). Канталапьедра, 90+3 — с пенальти (3:1).

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса (Бускетс, 75), Селахи (Абурджания, 80), Ромератоэ, Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 60).

«Утрехт»: Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер (Черны, 75), Густафссон, Рамселар, Керк (Баэбек, 81), Йостен (Дальмау, 46), Абасс.

Предупреждения: Махер, 35. Вучкич, 39.

Удаление: Гувара, 90+3.

Судья: Мансхот (Голландия).

1 сентября. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».

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