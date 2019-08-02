Тренер АЗ: "Тил на пути в Россию"

Главный тренер АЗ Арне Слот подтвердил, что полузащитник Гус Тил близок к переходу в "Спартак". По его словам, 21-летний голландец не поможет его команде в воскресеном матче 1-го тура чемпионата Голландии против "Фортуны".

– Тил на пути в Россию. Может быть, он уже там, но, скорее всего, еще нет, – сказал Слот в интервью клубной пресс-службе.

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