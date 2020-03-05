Тренер «Аякса» на карантине после контакта с больным коронавирусом

Кристиан Поульсен, помощник главного тренера «Аякса», находится на карантине, сообщают голландские СМИ.

По данным De Telegraaf, датчанин контактировал с человеком, у которого диагностировали коронавирус. Также на карантине еще два сотрудника клуба. Они вместе побывали на дне рождения, и болезнь диагностировали у одного из гостей праздника.

Сообщается, что симптомов коронавируса у тренера и двух сотрудников пока нет. Тем не менее, они остаются на карантине. Ранее стало известно, что в Италии из-за вспышки заболевания все матчи на протяжении месяца будут проходить при пустых трибунах.