00:01 | Футбол — Голландия

Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"

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Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг продлил контракт,  сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2022 года. Предыдущее истекало в 2020 году.

29-летний специалист возглавляет "Аякс" в декабре 2017 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат и Кубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/

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