Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2022 года. Предыдущее истекало в 2020 году.

We don’t stop building. 🧩



Ten Hag -> 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) 20 июня 2019 г.

29-летний специалист возглавляет "Аякс" в декабре 2017 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат и Кубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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