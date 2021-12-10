Тен Хаг — о возможной работе за границей: «Думаю, я готов к этому. Был бы рад принять этот вызов»
Главный тренер «Аякса» заявил, что готов к работе за границей
09:27
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможной работе за границей.
«Думаю, я готов к этому, — приводит слова тен Хага Volkskrant. — Был бы рад принять этот вызов. Но не гонюсь за этой возможностью. Если так и не поработаю за границей, не скажу, что моя тренерская карьера не удалась. Однако считаю, что я достаточно компетентен, чтобы принять этот вызов».
Ранее сообщалось, что нидерландский тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.volkskrant.nl/sport/ajax-coach-erik-ten-hag-staat-open-voor-overstap-naar-buitenlandse-topclub-maar-ik-ben-niet-op-jacht~b44ee51a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2F
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