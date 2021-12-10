Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможной работе за границей.

«Думаю, я готов к этому, — приводит слова тен Хага Volkskrant. — Был бы рад принять этот вызов. Но не гонюсь за этой возможностью. Если так и не поработаю за границей, не скажу, что моя тренерская карьера не удалась. Однако считаю, что я достаточно компетентен, чтобы принять этот вызов».

Ранее сообщалось, что нидерландский тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.