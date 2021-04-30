Тен Хаг, на которого претендовал «Тоттенхэм», продлил контракт с «Аяксом»
12:24
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Тен Хаг тренирует «Аякс» с декабря 2017 года. В сезоне-2018/19 клуб под его руководством стал чемпионом Голландии. 61-летний специалист дважды признавался лучшим тренером эредивизи.
Ранее английские СМИ сообщали, что тен Хаг может возглавить «Тоттенхэм».
После 30 туров чемпионата Голландии «Аякс» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 76 очков.
Читайте также
«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю