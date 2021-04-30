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Тен Хаг, на которого претендовал «Тоттенхэм», продлил контракт с «Аяксом»

12:24
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Тен Хаг тренирует «Аякс» с декабря 2017 года. В сезоне-2018/19 клуб под его руководством стал чемпионом Голландии. 61-летний специалист дважды признавался лучшим тренером эредивизи.

Ранее английские СМИ сообщали, что тен Хаг может возглавить «Тоттенхэм».

После 30 туров чемпионата Голландии «Аякс» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 76 очков.

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