Тен Хаг может вернуться в «Аякс»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить «Аякс», сообщает Voetbal International.

По информации источника, 55-летний специалист является одним из фаворитов на этот пост. Также на него претендует Паул Симонис из «Гоу Эхед Иглс».

19 мая «Аякс» объявил об уходе Франческо Фариоли, который тренировал «Аякс» с прошлого лета. Под его руководством команда упустила 9-очковое преимущество и заняла второе место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2024/25.

Тен Хаг уже возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 годы. С ним клуб трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды — Кубок страны и один раз стал победителем Суперкубка. Также в сезоне-2018/19 «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.