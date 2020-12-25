Тен Хаг доверяет Промесу, несмотря на скандал с нападением с ножом на человека

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что доверяет нападающему Квинси Промесу. Экс-футболист «Спартака» обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке.

В воскресенье, 13 декабря, 28-летний голландец был задержан. Вскоре он был отпущен на свободу, но остается подозреваемым. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

— Я верю в доверие, — цитирует De Telegraph тен Хага. — Поэтому, так как он сказал мне лично, что не делал этого, я доверяю ему. Если окажется, что он солгал, тогда ситуация перейдет в другую плоскость. Тогда наши доверительные отношения нарушатся. Есть ли у Квинси проблемы? Да.