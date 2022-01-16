Тен Хаг быстрее всех в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
«Аякс» одержал победу над «Утрехтом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Галгенвард» в Утрехте.
В составе гостей дубль оформил Брайан Бробби. Еще один мяч забил Антони.
Таким образом, главный тренер амстердамской команды Эрик тен Хага одержал сотую победу в чемпионате Нидерландов за 128 встреч, что является рекордом турнира.
После 19 туров чемпионата «Аякс» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Утрехт» с 29 баллами занимает седьмое место.
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