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Сегодня, 17:25

Тен Хаг быстрее всех в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед

Карен Саркисян
Корреспондент

«Аякс» одержал победу над «Утрехтом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Галгенвард» в Утрехте.

В составе гостей дубль оформил Брайан Бробби. Еще один мяч забил Антони.

Таким образом, главный тренер амстердамской команды Эрик тен Хага одержал сотую победу в чемпионате Нидерландов за 128 встреч, что является рекордом турнира.

После 19 туров чемпионата «Аякс» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Утрехт» с 29 баллами занимает седьмое место.

Источник: https://twitter.com/OptaJohan/status/1482702126140821512

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Футбол
ФК Аякс
ФК Утрехт
Эрик тен Хаг
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