Тальяфико настаивает на своем уходе из «Аякса»
«Аякс» готов отпустить Тальяфико в «Барселону»
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Однако руководство голландского клуба против его ухода, пишет Mundo Deportivo.
По данным источника, аргентинец настаивает на своем трансфере, так как хочет выступать в составе каталонского клуба. «Аякс» отклоняет все предложения по игроку два года подряд. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выступает против ухода Тальяфико.
Тем не менее у «Аякса» давно не было крупных продаж, поэтому он готов отпустить Тальяфико.
В нынешнем сезоне Тальяфико забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Аякс». Контракт защитника с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermakrt оценивает стоимость аргентинца в 16 миллионов евро.
Новости