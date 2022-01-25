Тальяфико настаивает на своем уходе из «Аякса»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Однако руководство голландского клуба против его ухода, пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, аргентинец настаивает на своем трансфере, так как хочет выступать в составе каталонского клуба. «Аякс» отклоняет все предложения по игроку два года подряд. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выступает против ухода Тальяфико.

Тем не менее у «Аякса» давно не было крупных продаж, поэтому он готов отпустить Тальяфико.