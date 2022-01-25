Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 11:15

Тальяфико настаивает на своем уходе из «Аякса»

«Аякс» готов отпустить Тальяфико в «Барселону»
Виктория Кравченко

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Однако руководство голландского клуба против его ухода, пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, аргентинец настаивает на своем трансфере, так как хочет выступать в составе каталонского клуба. «Аякс» отклоняет все предложения по игроку два года подряд. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выступает против ухода Тальяфико.

Тем не менее у «Аякса» давно не было крупных продаж, поэтому он готов отпустить Тальяфико.

В нынешнем сезоне Тальяфико забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Аякс». Контракт защитника с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermakrt оценивает стоимость аргентинца в 16 миллионов евро.

ФК Аякс
ФК Барселона
0
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» на выезде обыграл ПСВ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости