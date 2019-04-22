Сын Руда Гуллита дебютировал в профессиональном футболе

Максим Гуллит, сын обладателя "Золотого мяча"-1987 Руда Гуллита, дебютировал в профессиональном футболе. 17-летний защитник вышел на замену в составе АЗ-2 на 71-й минуте в матче первого голландского дивизиона против "Твенте" (0:0).

Руд Гуллит в бытность футболистом защищал цвета "Харлема", "Фейеноорда", ПСВ, "Милана", "Сампдории" и "Челси". После завершения карьеры голландец начал тренерскую карьеру в лондонском клубе, с которым выиграл Кубок Англии в 1997 году. Впоследствии он работал с "Ньюкаслом", входил в штаб сборной Голландии, возглавлял "Фейеноорд", "Лос-Анджелес Гэлакси", а сезон-2011/12 начал в качестве главного тренера "Терека".