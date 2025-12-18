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Суд Амстердама снова отказал Промесу в досрочном освобождении

Алина Савинова

Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса о досрочном освобождении, сообщает Telegraaf.

Заседание состоялось в четверг, 18 декабря. Как отмечает источник, судья посчитал, что по-прежнему существуют «серьезные обстоятельства», чтобы оставить 33-летнего игрока под стражей.

В конце сентября уже проходило досудебное слушание по делу Промеса, по итогам которого Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении спортсмена до начала судебного разбирательства по существу.

Летом Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. На родине футболист приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

Нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. Вместе с красно-белыми форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Квинси Промес
Футбол
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