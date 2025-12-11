Суд Амстердама перенес слушание по делу Промеса на 18 декабря

Апелляционный суд Амстердама перенес досудебное слушание по делу бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса с 23 на 18 декабря.

«Дата слушания изменена на 18 декабря», — цитирует РИА Новости Спорт пресс-секретаря инстанции Йетту Бурлесон.

На заседании рассмотрят вопрос об отмене или приостановке предварительного заключения футболиста.

30 сентября стало известно, что суд отклонил ходатайство защиты Промеса о временном освобождении из-под стражи.

В Нидерландах 33-летнего футболиста приговорили к лишению свободы суммарно на 7,5 года по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.