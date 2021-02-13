Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Стекеленбург может стать самым возрастным игроком «Аякса», если сыграет с «Хераклесом»

12:59
Теги:

Вратарь «Аякса» Мартен Стекеленбург может установить рекорд клуба.

В случае, если 38-летний голкипер сыграет в матче 22-го тура чемпионата Голландии против «Хераклеса», он станет самым возрастным игроком в истории «Аякса».

Ранее основной вратарь Андре Онана получил 12-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного вещества фуросемида. В расположении амстердамцев, помимо Стекеленбурга, есть 21-летние вратари Доминик Котарски и Кьелл Схерпен.

Матч «Хераклес» — «Аякс» пройдет 13 февраля и начнется в 20:45 мск.

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир