Стекеленбург может стать самым возрастным игроком «Аякса», если сыграет с «Хераклесом»
Вратарь «Аякса» Мартен Стекеленбург может установить рекорд клуба.
В случае, если 38-летний голкипер сыграет в матче 22-го тура чемпионата Голландии против «Хераклеса», он станет самым возрастным игроком в истории «Аякса».
Ранее основной вратарь Андре Онана получил 12-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного вещества фуросемида. В расположении амстердамцев, помимо Стекеленбурга, есть 21-летние вратари Доминик Котарски и Кьелл Схерпен.
Матч «Хераклес» — «Аякс» пройдет 13 февраля и начнется в 20:45 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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