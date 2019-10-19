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Стал известен стартовый состав «Витесса» Слуцкого на матч с «Венло»

21:13
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Официальный Twitter «Витесса» опубликовал стартовый состав команды на матч 10-го тура чемпионата Голландии против «Венло». Встреча начнется в 21.45 (мск).

Стартовый состав «Витесса»: Пасвер — Дуки, Кларк, Обиспо, Даса — Базур, Беро, Фор — Матавж, Линссен, Дико.

«Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Команда идет на 4-м месте с 20 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии.

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Венло — Витесс

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