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«Спарта» — второй клуб в истории чемпионата Голландии, отыгравшийся с 0:4

19:42

«Спарта» спаслась от поражения в матче 4-го тура чемпионата Голландии против АЗ, уступая после первого тайма 0:4. Игра завершилась вничью 4:4.

Это всего второй случай в истории голландской лиги, когда команда смогла уйти от поражения при счете 0:4. 16 марта 1969 года «Телстар» отыгрался в матче с «НАК Бредой», уступая 0:4 к 52-й минуте. Правда, «Телстар» отыгрался на выезде, а «Спарта» — дома.

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