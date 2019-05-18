Состав "Витесса" на матч плей-офф с "Гронингеном". Караваев - в "старте"

Стал известен состав "Витесса" на полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы против "Гронингена". Российский защитник Вячеслав Караваев выйдет на поле в стартовом составе. В этом сезоне он пропустил в чемпионате только одну игру из-за перебора карточек.

Полностью заявка "Витесса" выглядит следующим образом: Пасвер, ван дер Верфф, Кларк, Караваев, Линссен, Сереро, Эдегор, Беро, Фор. Бюйтинк, Дэхи. Запасные - Эдуарду, Беренс, Матавж, Дауда, Али, Теландер, Бюттнер, Мусаба.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Гронинген" - "Витесс", который начнется в 21.45 по московскому времени