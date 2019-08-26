Слуцкий учит сына, как надо читать рэп. Вирусное видео с российским специалистом

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новый пост в своем Instagram. 48-летний российский специалист выложил знаменитое видео, которое стало вирусным весной 2019-го.

7 апреля «Витесс» принимал дома ПСВ (3:3) в матче 29-го тура чемпионата Голландии. После встречи Слуцкий обрушился с критикой на главного арбитра матча Сердара Гезюбююка. Чуть позже на этот ролик наложили бит и получился рэп-трек.

«Учись», — подписал новый пост Слуцкий, обратившись к своему сыну, которые читает рэп и выступает под псевдонимом Leweight.