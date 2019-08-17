Слуцкий согласился взять на стажировку в «Витесс» российского блогера

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий согласился взять на стажировку в клуб российского футбольного блогера Никиту Ковальчука. Договорились они через официальный Instagram 48-летнего специалиста.

«Леонид Викторович, всеми силами вас заклинаю,пустите поучиться хотя бы на неделю. Через Илью Казакова в прошлом году спрашивал,вы говорили,что пока неудобно. Я готов клубу оплатить», — написал Никита Ковальчук в комментариях в Instagram.

«Приезжайте. Лучше в паузу на сборные», — ответил Слуцкий и попросил написать ему в личные сообщения.

Никита Ковальчук ведет на YouTube передачу «Картавый футбол» и тренирует любительскую команду «ФК КФ», которая летом стала одним из соперников английского «Шеффилда», проводившего турне по России.