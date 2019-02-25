Слуцкий – Савину: "Ты был посредственным футболистом, хотя считал себя невероятным топом"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" пошутил над 34-летним россияниным, назвав его посредственным футболистом, но хорошим блогером.

– Я дал два выходных своим подопечным после победы над "Виллем II". Футболисты кричали: "Тренер заболел, у него температура". У них принято, что два выходных в неделю. Один из них – в среду. Голландская методика.

Смотреть на академию "Витесса" я хожу не так часто. На дубль, если играют домашние матчи, то стараюсь приходить, потому что знаю всех ребят. У меня здесь комплексные задачи: подготовить игроков для "Витесса", вырастить их.

Многие представители "Витесса" видели тебя на трибуне и интересовались у меня: "Кто этот парень?". Женя, признай, что ты был посредственным футболистом, хотя считал себя невероятным топом, но как блогер ты нашел себя (смеется), – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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