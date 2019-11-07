Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий — о матче с «Гронингеном» в 13-м туре чемпионата Голландии. Он отметил, что этот соперник — особенный для него, так как именно игра против «Гронингена» стала для него первой в Эредивизи.

?? De voorbeschouwing op het duel met @fcgroningen



? De thuiswedstrijd van vorig seizoen brengt mooie herinneringen boven bij Leonid Slutskiy en Mat?? Bero. Morgen weer?



? https://t.co/4RoEmFRinG#Vitesse pic.twitter.com/sM7Rucj3cx — Vitesse (@MijnVitesse) November 7, 2019

— В первом матче у нас была фантастическая победа, 5:1 (в прошлом сезоне — Прим. «СЭ»). От этого матча было много впечатлений, — сказал специалист в интервью клубной пресс-службе. — Это было непросто. Мы забили первыми, «Гронинген» сравнял, и мы продолжили играть. Как всегда, это было нелегко, но впечатления остались очень хорошие: много эмоций, отличная атмосфера. «Гронинген» — особенный соперник для меня, потому что это был мой первый матч здесь.

Матч 13-го тура чемпионата Голландии «Витесс» — «Гронинген» состоится 8 ноября и начнется в 22.00 по московскому времени.