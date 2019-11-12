Слуцкий рассказал о разводе с женой

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что в прошлом году развелся со своей супругой, но сохранил хорошие отношения.

— Мы развелись год назад, — сказал Слуцкий в эфире TV Show op Reis. — Для тренера это обычная ситуация: если слишком много времени уделять игрокам, это может разрушить семью. Мы сохранили хорошие отношения. Развод — это этап жизни. Собираюсь ли я искать новую жену? Сейчас футбол для меня — жена и семья.