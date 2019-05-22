Слуцкий рассказал, что гордится "Витессом" после выхода в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "Гронингеном" в ответном матче плей-офф за выход в Лигу Европы (3:1). Общий счет в противостоянии составил 4-3 в пользу команды Слуцкого.

В решающем матче "Витесс" сыграет с "Утрехтом", который тренирует Дик Адвокат.

– Горжусь командой, потому что перед матчем были большие проблемы, – приводит voetbalprimeur слова Слуцкого. – На скамейке запасных были Актас, Мусаба и тен Тейе, которые никогда не играли в чемпионате. Мы контролировали игру, во втором тайме было много шансов забить. При счете 4:0 или 5:0 было бы проще, но даже после пропущенного гола мы контролировать игру, у "Гронингена" не было ни одного шанса.

Наша раздевалка сейчас похожа на больницу во время войны. Все сидят со льдом, врач – самый занятой человек. Надеюсь, мы будем готовы к пятнице.

Слуцкий сразится с Адвокатом за Лигу Европы. "Витесс" в финале плей-офф