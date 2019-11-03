Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после поражения от «Эммена» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Голландии подвели итоги встречи, сообщает FC Update.

«Уже во втором матче подряд «Витесс» пропускает два быстрых гола, и только после этого команда начинает играть, — цитирует Слуцкого FC Update со ссылкой на FOX Sports. — Начало игры всегда особенно важно. Команда должна была играть сосредоточено в первые минуты матча. Конечно, «Витесс» пытался что-то изменить и хотел выиграть. Но в этом сезоне у нас нет такого креативного футболиста в атаке».

Во встрече 11-го тура команда Слуцкого проиграла «Ден Хагу» (0:2).

«Витесс» с 23 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Эммен» — 13-я строчка и 13 баллов.

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