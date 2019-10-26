Слуцкий прокомментировал отстранение от занятий с основой «Витесса» футболиста, который нагрубил ему

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал отстранение от занятий с основой полузащитника Рихедли Базура.

Ранее российский специалист выгнал его с тренировки из-за конфликта футболиста с одноклубником Джеем-Роем Гротом. Уходя, Базур нецензурно нагрубил Гроту, а затем и Слуцкому.

— Вопрос в том, станем ли мы слабее или команда станет ближе друг к другу после этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура будет трудно компенсировать, — приводит пресс-служба клуба слова Слуцкого.

Базур перешел в «Витесс» из «Вольфсбурга» летом этого года. Он провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.

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