Слуцкий - о работе ВАР: "Я уже радовался победе, но нам поставили пенальти"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Голландии против "Херенвена" (2:2) отметил, что недоволен работой ВАР. На последних минутах игры команда российского специалиста сделала счет 3:1, но гол был отменен при помощи ВАР, а в ворота "Витесса" был назначен пенальти за фол, который был перед атакой.

- Только мне показалось, что мы победили, а через секунду на табло уже ничья. Это как очень плохой сон, - приводит Omroep Gelderland слова Слуцкого. - Я впервые столкнулся с ВАР. Это была сумасшедшая ситуация, так как я уже радовался счету 3:1. Но в итоге мы сыграли вничью 2:2. Это сложно понять.

Пересмотрел повтор момента. Не думаю, что там был пенальти. Наш игрок действительно кого-то коснулся, но не настолько явно, чтобы ставить пенальти.