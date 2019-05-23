Слуцкий назвал противостояние с "Утрехтом" самым важным в сезоне

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от противостояния с "Утрехтом" в финале плей-офф чемпионата Голландии за выход в Лигу Европы​.

– Следующая игра у нас в финале плей-офф, так что она автоматически становится самой важной в сезоне, – сказал Слуцкий пресс-службе клуба. – Каждый матч – это новая история с другим физическим состоянием игроков и с другим составом. Я уже говорил, что для нас это будет 5-й матч за 15 дней, и в этом плане у "Утрехта" будет небольшое преимущество, так как у них не возникло особых проблем в полуфинале с "Хераклесом".

"Утрехт" – хорошая команда без явного лидера. Каждый игрок в их составе представляет опасность. "Утрехт" славится боевым духом и силен именно в игре, где много борьбы. Но у "Витесса" также есть характер. Считаю, что шансы – 50 на 50. Будет непросто начинать противостояние на выезде. Дома они играют очень агрессивно. Я ожидаю сложную и увлекательную игру.

Первая встреча между "Утрехтом" и "Витессом" состоится 24 мая. Ответная игра пройдет 28 мая в Арнеме.